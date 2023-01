Εμπαπέ και Χακίμι είδαν Νετς και επισκέφτηκαν τα αποδυτήρια

Ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Ασράφ Χακίμι πήραν ολιγοήμερη άδεια από την Παρί και ταξίδεψαν στις ΗΠΑ. Οι δύο παίκτες παρακολούθησαν από κοντά και τις court seats τη νίκη των Νετς επί των Σπερς με 139-103 και έδειξαν να απολαμβάνουν την εμπειρία. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γάλλος φορ και ο Μαροκινός μπακ επισκέφτηκαν τα αποδυτήρια της ομάδας του Μπρούκλιν και συνεχάρησαν τους νικητές, ανάμεσά τους τον Κέβιν Ντουράντ και τον Κάιρι Ίρβινγκ.

«Συγχαρητήρια παιδιά, το απολαύσαμε. Καλή συνέχεια στη σεζόν», είπε ο Εμπαπέ στους παίκτες των Νετς, που με την δωδέκατη σερί τους νίκη στο πρωτάθλημα ανέβηκαν δεύτεροι στην Ανατολή και όλο το ΝΒΑ.

.@KMbappe is all of us watching KD get buckets pic.twitter.com/wx3x2YdYtf