Πιτσαρία τρολάρει Νούνιες: «Αν χάσαμε κάποια παραγγελία σας σήμερα είναι εξαιτίας του»!

Με αφορμή την ήττα της Λίβερπουλ και την -ακόμη μια- μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ντάργουιν Νούνιες, γνωστή πιτσαρία στην Αγγλία τρόλαρε στα social media τον επιθετικό των «ρεντς» με την ανάρτηση να γίνεται viral σε χρόνο ρεκόρ.

Η «Domino's Pizza» μετά την ήττα της ομάδας του Κλοπ με 3-1 από τη Μπρέντφορντ για την Premier League, και την χαμένη ευκαιρία του Ουρουγουανού επιθετικού στο 7ο λεπτό που δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα αφού πέρασε και τον αντίπαλο τερματοφύλακα έγραψε στο Twitter:

«Συγγνώμη αν χάσαμε κάποια παραγγελία σας σήμερα, είναι επειδή ξεκίνησε αυτό το παιδί»

Ο Νούνιες μετά τη μεταγραφή του στη Λίβερπουλ το περασμένο καλοκαίρι από τη Μπενφίκα έναντι 80 εκατομμύριων ευρώ (που ενδεχομένως να φτάσουν και στα 100 εκατομμύρια), έχει βρεθεί αρκετές φορές στο «στόχαστρο» λόγω της «αστοχίας» του σε μεγάλες ευκαιρίες, με τον τύπο ήδη να κάνει λόγο για μια αποτυχημένη μεταγραφή.

Από την άλλη ο Γιούργκεν Κλοπ δεν πτοείται από αυτά συνεχίζοντας να πιστεύει στον παίκτη του, θεωρώντας πως αυτό το διάστημα ατυχίας θα ξεπεραστεί στο άμεσο μέλλον.

Sorry if we’ve missed any orders tonight, we’ve just had this guy start pic.twitter.com/7slR29SPQ7