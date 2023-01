«Τελεσίγραφο» Ζόμερ σε Γκλάντμπαχ: «Θέλω να πάω στην Μπάγερν Μονάχου»

Τον αντικαταστάτη του τραυματία Μάνουελ Νόιερ, που θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, αναζητά εδώ και μερικές εβδομάδες η Μπάγερν Μονάχου.

Πολλά είναι τα ονόματα που έχουν ακουστεί για τους Βαυαρούς, μεταξύ των οποίων και εκείνο του Γιαν Ζόμερ της Γκλάντμπαχ.

Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, ο 34χρονος Ελβετός τερματοφύλακας, έχει μεταφέρει στη διοίκηση των «πουλαριών» την επιθυμία του να αποχωρήσει από τον σύλλογο άμεσα και να ενταχθεί στο ρόστερ των πρωταθλητών Γερμανίας.

Όπως σημειώνεται, η Γκλάντμπαχ δεν θα σταθεί εμπόδιο στον παίκτη, αρκεί φυσικά να ικανοποιηθεί οικονομικά, αξιώνοντας το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ για την παραχώρηση του παίκτη.

Τη φετινή σεζόν, ο έμπειρος κίπερ μετράει 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Γκλάντμπαχ.

