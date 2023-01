Ο Ινφαντίνο θέλει ένα γήπεδο «Πελέ» σε κάθε χώρα

Μια νέα «καινοτομία» εξετάζει για τα γήπεδα του πλανήτη ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ιφαντίνο.

Ο Ιταλός αξιωματούχος, που βρέθηκε στην Βραζιλία για το ύστατο «χαίρε» στον θρύλο Πελέ, που έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου, φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να υπάρχει τουλάχιστον ένα γήπεδο στη χώρα το οποίο θα φέρει το όνομα του Βραζιλιάνου θρύλου του ποδοσφαίρου.

Η κίνηση αυτή αποτελεί ακόμη μια ένδειξη σεβασμού προς τον Πελέ, μετά την απόφαση που πήρε η Σάντος να αποσύρει τον αριθμό «10» από τη φανέλα, το οποίο ωστόσο δεν έγινε καθώς δεν το ήθελε ο ίδιος ο εκλιπών.

Infantino, in Brazil, saying FIFA wants every country in the world to name a stadium after Pele pic.twitter.com/ooyfGvDJ72