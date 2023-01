Ο Ρονάλντο έφυγε, τα ημερολόγια της Γιουνάιτεντ για το 2023 με τη μορφή του έμειναν!

Τι κι αν το «διαζύγιο» ανάμεσα σε Ρονάλντο και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επήλθε από τον Νοέμβριο, στην μπουτίκ της ομάδας συνεχίζουν να πωλούνται κανονικά ημερολόγια του νέου έτους με τη μορφή του «CR7»... ακόμη κι αν αυτός δεν είναι πλέον «κόκκινος διάβολος».

Όπως αποδεικνύεται κανείς στο σύλλογο δεν περίμενε μια τέτοια εξέλιξη στην υπόθεση του Πορτογάλου σούπερ σταρ, με τον ίδιο ωστόσο να «ραγίζει» ανεπανόρθωτα το γυαλί μετά τη συνέντευξη του στον Πιρς Μόργκαν όπου μίλησε για τα πάντα, προπονητές, ιθύνοντες, νυν και... πρώην συμπαίκτες.

Το κλαμπ είχε κάνει ήδη την προεργασία του για τις γιορτές και το νέο έτος εκδίδοντας ημερολόγια για το 2023 στα οποία απεικονίζεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, προκαλώντας έντονη αμηχανία από τη στιγμή που ο ίδιος αρχικά έμεινε ελεύθερος και στη συνέχεια μετακινήθηκε στην Αλ Νασρ με ηγεμονικό συμβόλαιο.

Η Αλ Νάσρ ανακοίνωσε και επίσημα την «βόμβα» της απόκτησης του το βράδυ της Παρασκευής για τα επόμενα 2,5 χρόνια έως και το καλοκαίρι του 2025.

May your new year get off to a better start than whoever put together the official 2023 Manchester United calendar pic.twitter.com/aJcLKkayAw