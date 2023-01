Ιταλία: Παρουσιάστηκε το νέο στιλάτο λογότυπο που θα φορούν οι εθνικές ομάδες

Η Ιταλία σίγουρα έλειψε από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης προετοιμάζεται για τα προκριματικά του Euro της Γερμανίας, όπως και για τους τελικούς του Nations League.

Η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία παρουσίασε το νέο λογότυπο που θα φορούν οι εθνικές ομάδες. Πρόκειται για μία κομψή σύνθεση, με τα τέσσερα αστέρια των τεσσάρων κατακτήσεων Μουντιάλ να δεσπόζουν.

«Είμαστε έτοιμοι για το μέλλον. Τα συναισθήματα μας βοήθησαν να δημιουργήσουμε το νέο έμβλημα που θα βρίσκεται στην φανέλα» δήλωσε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Γκαμπριέλε Γκράβινα.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η μουσική σύνθεση η οποία θα αποτελεί την ταυτότητα της εθνικής και θα συνοδεύει τους ατζούρι.

Introducing the new badge of the Italian National Football Teams 🇮🇹



𝘊𝘳𝘦𝘢𝘵𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘦𝘮𝘰𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴.#Azzurri #Azzurre #VivoAzzurro pic.twitter.com/oSK1oqtDmU