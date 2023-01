Κλοπ για μεταγραφές: «Πήραμε τον Χάκπο... δε μπορούμε να φερόμαστε λες και παίζουμε monopoly»!

Με τα σενάρια να θέλουν τη Λίβερπουλ να κινείται για περεταίρω μεταγραφική ενίσχυση στο «παράθυρο» του Ιανουαρίου, ο Γιούργκεν Κλοπ στάθηκε στην απόκτηση του Χάκπο από την Αϊντχόφεν ενώ ανέφερε πως δεν γίνεται ο σύλλογος να σπαταλά χρήματα σαν να παίζει στη monopoly.

Συγκεκριμένα ο 55χρονος τεχνικός των «ρεντς» δήλωσε:

«Βρίσκομαι εδώ (στη Λίβερπουλ) επτά ολόκληρα χρόνια και κάτι λίγους μήνες... και κάθε μεταγραφική περίοδος είναι πάνω κάτω η ίδια και μιλάμε για τέτοια πράγματα λες και τα χρήματα δεν παίζουν ρόλο. Ποιος νοιάζεται; Δεν γίνεται να ξοδεύεις έτσι απλά λεφτά. Δε θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά μόλις αποκτήσαμε έναν εξαιρετικό παίκτη όπως ο Κόντι Χάκπο, και το επόμενο πράγμα που διαβάζουμε τι είναι; Ποιος είναι ο επόμενος; Είναι λες και δεν είχαμε ομάδα, ειλικρινά! Δεν μπορούμε να παίζουμε monopoly Ποτέ δε το κάναμε και δεν το καταλαβαίνω. Δεν γίνεται άλλωστε μόνο να ξοδεύουμε και ποτέ δεν ήταν έτσι. Πάντα εξετάζουμε αναλόγως τις περιπτώσεις μας και είναι μέρος της φιλοσοφίας μας να δουλεύουμε με πίστη και αφοσίωση στους παίκτες που βρίσκονται στην ομάδα μας και να μην τους αμφισβητούμε λέγοντας πως χρειαζόμαστε κάποιον άλλο σε αυτή τη θέση».

