Απίστευτο σκηνικό στην Αγγλία: Βοηθός και διαιτητής δεν είδαν οφσάιντ 5 μέτρων!

Ένα βίντεο από τη σημερινή αναμέτρηση της Μόρκαμ με την Μπέρτον για την τρίτη τη τάξει κατηγορία της Αγγλίας έχει κάνει το γύρω του διαδικτύου και μάλιστα για λάθος λόγους!

Συγκεκριμένα, στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης και με το σκορ στο 4-0 υπέρ των γηπεδούχων, ο βοηθός τα έκανε «μούσκεμα», αφού δεν είδε ένα... εξόφθαλμο οφσάιντ περίπου 5 μέτρων!

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, ο επιθετικός της Μόρκαμ, βρίσκεται πολλά μέτρα μπροστά από τους αμυντικούς των φιλοξενούμενων, ωστόσο διαιτητής και βοηθός... πετούσαν χαρταετό!

Ο 20χρονος Κάλεμπ Γουάτς δεν είδε το σημαιάκι να τον σταματά, αντιθέτως έφυγε μόνος του στο ανοικτό γήπεδο για το 5-0, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης...

Δείτε την επίμαχη φάση:

The linesman didn’t give offside for this in a League 1 game today… shocking! 🥴pic.twitter.com/z1OiP6sVti