Απίστευτο: 21 από τους 30 παίκτες της U17 του Καμερούν είχαν ψεύτικη ηλικία!

Κατά καιρούς έχουν δει το φως της δημοσιότητας αρκετές ιστορίες με ψεύτικες ηλικίες ποδοσφαιριστών που προέρχονται κυρίως από χώρες της Αφρικής.

Η αλήθεια είναι πως στο αφρικανικό ποδόσφαιρο το ζήτημα με τις ψεύτικες ηλικίες παικτών είναι ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα για το οποίο εδώ και χρόνια η FIFA προσπαθεί να το καταπολεμήσει και να βρει λύσεις. Ωστόσο, αυτό που συνέβη στην εθνική ομάδα του Καμερούν δεν έχει... προηγούμενο!

Όπως ανακοίνωσε η ίδια η Ομοσπονδία της χώρας, 21 από τους συνολικά 30 ποδοσφαιριστές της U17 απομακρύνθηκαν από την ομάδα, καθώς κόπηκαν σε συγκεκριμένες εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας στον καρπό που έδειξαν ότι ήταν πολύ μεγαλύτεροι από την ηλικία που έλεγαν!

Ουσιαστικά, το τεστ στο οποίο υποβλήθηκαν δεν μπορεί να δείξει με ακρίβεια την πραγματική ηλικία του παίκτη, αντιθέτως όμως μπορεί να πει με βεβαιότητα 99% εάν ένας παίκτης είναι κάτω των 18 ετών ή όχι.

«Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Καμερούν ενημερώνει το κοινό ότι, ως μέρος της προετοιμασίας για το τουρνουά UNIFFAC Limbe 2023, 21 παίκτες από τους 30 της U17 απέτυχαν στο τέλος της μαγνητικής τεστ συντονισμού. Ενημερώνουμε πως απομακρύνθηκαν αμέσως από την ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία του Καμερούν.

