Premier League: Η Opta ανακοίνωσε την ενδεκάδα του 2022 χωρίς Χάλαντ και Σαλάχ

Το 2022 είναι πια παρελθόν, όμως τα αφιερώματα και οι ανασκοπήσεις για τη χρονιά που πέρασε συνεχίζονται. Η Opta συγκεκριμένα ανακοίνωσε την ενδεκάδα της χρονιάς για την Premier League.

Σε αυτήν υπάρχουν δύο ηχηρές απουσίες. Ο Μοχάμεντ Σάλαχ της Λίβερπουλ και ο Έρλινγκ Χάλαντ της Μάντσεστερ Σίτι. Για τον Νορβηγό στράικερ το ζήτημα είναι τεχνικό, καθώς συμπεριλήφθηκαν παίκτες που αγωνίστηκαν τις σεζόν 2021/22 και 22/23.

Συγκεκριμένα βρίσκονται οι: Άλισον (Λίβερπουλ), Τρίπιερ (Νιούκαστλ), Σίλβα (Τσέλσι), Γκάμπριελ (Άρσεναλ), Ρόμπερτσον (Λίβερπουλ), Ρόδρι (Μάντσεστερ Σίτι), Ράις (Γουέστ Χαμ), Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι), Μάντισον (Λέστερ), Κέιν (Τότεναμ), Σον (Τότεναμ).

Η ενδεκάδα επιλέχθηκε με τον συμψηφισμό πολλών παραγόντων όσον αφορά στις επιδόσεις των ποδοσφαιριστών ανά την χρονιά.

