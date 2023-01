Ο Μέσι δίνει την σκυτάλη στην Ραπίνο και το Μουντιάλ του Κατάρ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών

Το... πρόγευμα του ποδοσφαίρου γυναικών για το 2023, έρχεται μεταξύ 17 - 23 Φεβρουαρίου στη Νέα Ζηλανδία, όπου θα φιλοξενηθεί το πρώτο τουρνουά Play-Off για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών. 10 ομάδες - το Καμερούν, η Χιλή, η Κινεζική Ταϊπέι, η Αϊτή, ο Παναμάς, η Παπούα Νέα Γουινέα, η Παραγουάη, η Πορτογαλία, η Σενεγάλη και η Ταϊλάνδη - θα αγωνιστούν για τις τρεις τελευταίες προκριματικές θέσεις.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας ξεκινά στις 20 Ιουλίου 2023 (και θα ολοκληρωθεί στις 20 Αυγούστου) στο Eden Park.

Η διοργάνωση των γυναικών θα παρουσιάσει μια σειρά από... πρωτιές. Για πρώτη φορά στην Ιστορία, οι διαγωνιζόμενες χώρες θα χρησιμοποιήσουν ειδικά στρατόπεδα βάσης ομάδων, ενώ 32 έθνη (από 24) από έξι συνομοσπονδίες θα αγωνιστούν για τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή.

2022 🤝 2023#FIFAWorldCup done. #FIFAWWC here we come! pic.twitter.com/3AyW8ZbkwL