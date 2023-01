Μία μηχανή των γκολ: Τα ασύλληπτα νούμερα του Έρλινγκ Χάαλαντ πριν την 1η Ιανουαρίου!

Είναι αδιαμφισβήτητα μία... μηχανή των γκολ! Αυτό βέβαια, ήταν ήδη γνωστό για τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Αυτό που δεν γνωρίζουμε, είναι μέχρι που μπορεί να φτάσει. Ο Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι πραγματοποιεί μία εξαιρετική σεζόν και υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα μοιάζει ασταμάτητος!

Με το ρολόι να δείχνει 31 Δεκεμβρίου 2022 και μετά το γκολ που σημείωσε κόντρα στην Έβερτον, ο 22χρονος φορ έχει πετύχει 21 τέρματα σε 15 παιχνίδια στην Premier League (και 27 γκολ σε 21 εμφανίσεις με τους «πολίτες»). Αφού έγινε ο πρώτος παίκτης που καταφέρνει να πετύχει 20 γκολ σε μόλις 14 αναμετρήσεις, ξεπερνώντας θρύλους του αγγλικού ποδοσφαίρου (Αγκουέρο, Ανρί κ.ά), είναι έτοιμος να σπάσει ακόμη ένα ρεκόρ. Αυτό του κορυφαίου σκόρερ σε μία σεζόν!

Πόσο απέχει από αυτό; Όχι και πάρα πολύ, αν αναλογιστεί κανείς πως οι πρώτοι σκόρερ των τεσσάρων τελευταίων σεζόν στην Premier League έφτασαν το πολύ έως τα 23 τέρματα, ενώ ο Χάαλαντ έχει 21 πριν την 1η Ιανουαρίου, με 22 αγωνιστικές να απομένουν!

Όπως είναι φυσικό, ο... εξωγήινος Νορβηγός, αν συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς, δεν θα δυσκολευτεί καθόλου να ξεπεράσει το ρεκόρ που κατέχουν οι Άντι Κόουλ (1993-94) και Άλαν Σίρερ (1994-5) με 34 τέρματα. Μάλιστα, είναι πολύ πιθανό να πάει τα νούμερά του σε... άλλο επίπεδο, που δύσκολα θα μπορέσει κάποιος στο μέλλον να τα αγγίξει.

Το τι θα γίνει μέχρι τον Μάιο, κανείς δεν το γνωρίζει. Το μόνο σίγουρο είναι, πως τη φετινή σεζόν, ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟΣ!

Αναλυτικά οι πρώτοι σκόρερ των τελευταίων πέντε σεζόν στην Premier League:

2018/19: Μανέ, Ομπαμεγιάνγκ, Σαλάχ 22 γκολ

2019/20: Βάρντι 23 γκολ

2020/21: Κέιν 23 γκολ

2021/22: Σαλάχ, Σον 23 γκολ

2022/23 (Σε 16 αγωνιστικές): Έρλινγκ Χάαλαντ 21 γκολ

Erling Haaland has now 21 goals in 15 Premier League games.



▪️ EPL top scorer 21-22: 23 goals

▪️ EPL top scorer 20-21: 23 goals

▪️ EPL top scorer 19-20: 23 goals

▪️ EPL top scorer 18-19: 22 goals



Before them, Mo Salah with 32.



Haaland has 21 goals and it’s not even mid season. pic.twitter.com/0YivYzaG4Y