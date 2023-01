Επίσημη η «βόμβα»: Στην Γκρέμιο για δύο χρόνια ο Λουίς Σουάρες!

Στην Βραζιλία με τη φανέλα της Γκρέμιο θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής ο Λουίς Σουάρες!

Ο 37χρονος Ουρουγουανός φορ ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από τον βραζιλιάνικο σύλλογο, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα δύο χρόνια, και θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας!

Να θυμίσουμε, πως ο Σουάρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ουρουγουάης με τη φανέλα της Νασιονάλ, προτίμησε να μείνει ελεύθερος και να αναζητήσει νέες προκλήσεις στην σπουδαία καριέρα του.

Κάπως, έτσι, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Βραζιλία και τη νεοφώτιστη Γκρέμιο, η διοίκηση της οποίας φαίνεται με βάση τις μεταγραφικές κινήσεις, πως έχει μεγάλες βλέψεις για τη νέα σεζόν!

🚨 Luis Suárez in his new Gremio colours. 🖤🤍💙



(📸 @Gremio) pic.twitter.com/aCrMWmXm00