Σε διαπραγματεύσεις με τον Μπόνο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν με τις εμφανίσεις τους στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, ήταν σίγουρα ο τερματοφύλακας του Μαρόκου, Γιασίν Μπόνο!

Ο 31χρονος κίπερ της Σεβίλλης συνέβαλε τα μέγιστα στην ιστορική πορεία της χώρας μέχρι τα ημιτελικά του θεσμού, εκτοξεύοντας τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, αρκετές είναι οι ομάδες που έχουν στη μεταγραφική τους λίστα το όνομα του έμπειρου κίπερ. Ωστόσο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται πως βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην απόκτησή του, αφού οι «κόκκινοι διάβολοι» φέρονται να βρίσκονται εδώ και λίγες ημέρες σε διαπραγματεύσεις με την πλευρά του παίκτη!

Αξίζει να αναφερθεί, πως ο αγγλικός σύλλογος είναι... αναγκασμένος να βγει στην αγορά για την απόκτηση τερματοφύλακα, μετά και την απόφαση της διοίκησης να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του Νταβίντ Ντε Χέα, ο οποίος θα αποχωρήσει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

