Έτσι αποχαιρετά τον Πελέ το κυπριακό ποδόσφαιρο

Λίγα λεπτά μετά τη γνωστοποίηση της είδησης για τον θάνατο του Πελέ οι κυπριακές ομάδες (όπως και ποδοσφαιριστές, προπονητές και γενικότερα άνθρωποι του ποδοσφαίρου) άρχισαν να αποχαιρετούν η μία την άλλη τον Βραζιλιάνο θρύλο.

Δείτε τις αναρτήσεις των ομάδων...

ΚΟΠ: Φτωχότερο από σήμερα το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αιωνία σου η μνήμη Πελέ. 1940-2022

ΑΠΟΛΛΩΝ: 🙏🇧🇷 Football has lost one of the greatest of all time. RIP Pelé (1940-2022) (Το ποδόσφαιρο έχασε έναν από τους κορυφαίους όλων των εποχών).

ΟΜΟΜΟΙΑ: Καλό ταξίδι ΤΕΡΑΣΤΙΕ Πελέ 🖤🥀 Αιωνία σου η μνήμη 🇧🇷

ΔΟΞΑ: Rest in peace legend (Αναπαύσου εν ειρήνη θρύλε)

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Το ποδόσφαιρο θρηνεί την απώλεια του Βασιλιά του. Αντίο Μεγάλε Πελέ!

OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 🙏 Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχασε έναν από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Καλό ταξίδι Pelé 🕊️

ΑΕΚ: Rest in peace legend Pele (1940-2022) 🙏 (Αναπαύσου εν ειρήνη θρύλε Πελέ)

ΑΕΛ: «Βασιλιάς για πάντα στη καρδιά μας! Αιώνια στη μνήμη μας»

ΑΠΟΕΛ: “If I pass away one day, I am happy because I tried to do my best. My sport allowed me to do so much because it’s the biggest sport in the world.” RIP PELE #10 («αν πεθάνω μια μέρα, θα είμαι χαρούμενος επειδή έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Το άθλημά μου μου επέτρεψε να κάνω τόσα πολλά επειδή είναι το μεγαλύτερο άθλημα στον κόσμο»).

