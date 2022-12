Ο απίθανος Εμπαπέ σκόραρε σε δύο σερί τελικούς και ισοφάρισε... στοιχειωμένο ρεκόρ από το 1962!

Ο Κιλιάν Εμπαπέ λύτρωσε τη Γαλλία με δύο γκολ ενάντια στην Αργεντινή και έγινε μόλις ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε δύο συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Ο 24χρονος επιθετικός είχε βρει δίχτυα και στο 4-2 επί της Κροατίας το 2018, με το ρεκόρ να έχει τεθεί από τον Βραζιλιάνο Βαβά, που είχε βρει δίχτυα το 1958 και το 1962 - κατακτώντας σε αμφότερες περιπτώσεις το τρόπαιο.

Παράλληλα, έγινε ο πέμπτος με γκολ σε δύο τελικούς γενικώς, μετά τους Πελέ, Βαβά, Μπράιτνερ και Ζιντάν.

Only two men have scored in back-to-back World Cup finals:



🇧🇷 Vavá (1958, 1962)

🇫🇷 Kylian Mbappé (2018, 2022)



Vavá Voom. 😉