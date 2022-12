Η «ιαχή» στο Μπουένος Άιρες στο γκολ του Μέσι (ΒΙΝΤΕΟ)

Πόσο εύκολο είναι να ενώσεις ένα έθνος; Ο Λιονέλ Μέσι απέδειξε πως αρκεί ένα χτύπημα πέναλτι για να προκαλέσει... σεισμό σε μια ολόκληρη πόλη. Ο Pulga έκανε το 1-0 για την Αργεντινή στον μεγάλο τελικό με τη Γαλλία για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ και η... ιαχή «γκοοοοοολ» ταρακούνησε το Μπουένος Άιρες.

Δείτε το βίντεο:

THE SOUND OF A NATION CELEBRATING. The audio on this clip from Buenos Aires when the second goal went in. 🇦🇷😍



