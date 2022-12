Παίρνει τον Μπερεζίνσκι από τη Σαμπντόρια η Νάπολι

Ένα βήμα πιο κοντά στην πρώτη της προσθήκη για την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου βρίσκεται η Νάπολι.

Οι «παρτενοπέι» έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία με την Σαμπντόρια για την απόκτηση του Πολωνού δεξιού οπισθοφύλακα, Μπάρτοζ Μπερεζίνσκι, ο οποίος αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ με την εθνική του ομάδα.

Μάλιστα όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, πέραν του χρηματικού ποσού που θα καταβάλει στη Σαμπντόρια, η Νάπολι πρόκειται να δώσει και έμψυχα ανταλλάγματα καθώς είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει στους Γενοβέζους τους, τον 22χρονο δεξιό μπακ, Αλεσάντρο Τζανόλι και τον Ιταλοουκρανό τερματοφύλακα Νικίτα Κοντίνι.

Ο Μπάρτοζ Μπερεζίνσκι αγωνίζεταi στην Σαμπντόρια από το 2017 και έκτοτε έχει καταγράψει συνολικά 186 συμμετοχές σκοράροντας μια φορά.

Napoli are set to sign Polish right back Bartosz Bereszynski from Sampdoria, it’s almost done. He will be the backup option as Di Lorenzo remains starter. 🔵🇵🇱🤝🏻 #transfers



Deal will include Zanoli and Contini as part of the negotiation, as @DiMarzio reports. pic.twitter.com/4UJx9jGAj6