Γκάκπο: «Εάν με προσεγγίσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα το σκεφτώ»

Ανοιχτός στο ενδεχόμενο να διαπραγματευτεί με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δήλωσε ο Κόντι Γκάκπο, σε περίπτωση που τον προσεγγίσουν.

Ο 23χρονος είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της εθνικής Ολλανδίας στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και τα μεταγραφικά σενάρια γύρω από το όνομα του ολοένα και πληθαίνουν.

«Δεν έχω ακούσει ακόμα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Εάν έρθουν, θα το σκεφτώ με τη βοήθεια του θεού. Σκέφτηκα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το προηγούμενο καλοκαίρι, αλλά δεν συνέβη, πλέον δεν ξέρω. Μετά ήρθε και η Λιντς, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Τώρα περιμένω και θα δω», είπε ο Γκάκπο.

