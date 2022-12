Απίστευτος ο Σέζνι: «Έβαλα στοίχημα 100 ευρώ με τον Μέσι, δεν πρόκειται να τον πληρώσω» - BINTEO

Ο Βόιτσεχ Σέζνι αποκάλυψε on-camera ότι έπαιξε στοίχημα 100 ευρώ με τον Λιονέλ Μέσι τη στιγμή του VAR check για το πέναλτι της Αργεντινής, δηλώνοντας ότι δεν θα του δώσει τα χρήματα γιατί... δεν τα χρειάζεται.

Ο Βόιτσεχ Σέζνι είναι το «χρυσό γάντι» του φετινού Μουντιάλ ως τώρα, με τις δύο επεμβάσεις του από την άσπρη βούλα και τις συνολικές του εμφανίσεις να οδηγούν την Πολωνία στους «16».

Η επιτυχία του απέναντι στον Λιονέλ Μέσι στο Πολωνία-Αργεντινή, πάντως, είχε και... ξεχωριστό παρασκήνιο, αφού όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο κίπερ της Γιουβέντους, οι δυο τους στοιχημάτισαν την ώρα του αγώνα για το αν θα δοθεί πέναλτι ή όχι!

Ο ρέφερι Μάκελι πήγε να δει τη φάση στο μόνιτορ μετά από ειδοποίηση του VAR και σε αυτό το διάστημα ο Πολωνός κίπερ είπε στον Μέσι πως ποντάρει 100 ευρώ στο ότι δεν θα καταλογιστεί πέναλτι. Στοίχημα που το έχασε, αλλά όπως δήλωσε στην κάμερα μετά το τέλος του αγώνα, δεν πρόκειται να πληρώσει τον Αργεντινό καθώς δεν χρειάζεται τα χρήματα! «Έβαλα στοίχημα 100 ευρώ με τον Μέσι ότι ο διαιτητής δεν θα έδινε το πέναλτι και το έχασα. Δεν ξέρω καν αν επιτρέπεται αυτό σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, ίσως με τιμωρήσουν για αυτό. Έτσι κι αλλιώς, δεν πρόκειται να τον πληρώσω γιατί δεν τον νοιάζουν τα 100 ευρώ».

Wojciech Szczęsny tells @tv2sport he bet Lionel Messi €100 the penalty wouldn’t be given and he will “probably be banned” for admitting this.😂 pic.twitter.com/VFBap9xPLy