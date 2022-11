Αποχωρεί επίσημα κοινή συναινέσει ο Ρονάλντο από την Γιουνάιτεντ!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενημέρωσε με επίσημη ανακοίνωσή της πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο έλυσε κοινή συναινέσει το συμβόλαιό του με τους Κόκκινους Διαβόλους και αποχωρεί από το Ολντ Τράφορντ!

Το απόγευμα της Τρίτης (22/11) η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε τη λύση του συμβολαίου του Κριστιάνο Ρονάλντο στον απόηχο της συνέντευξης που είχε δώσει ο Πορτογάλος σταρ στον Πιρς Μόργκαν με βολές κατά του συλλόγου και του τεχνικού επιτελείου.

Μετά τα όσα είχε αναφέρει ο διεθνής εξτρέμ στον Πιρς Μόργκαν υπήρχαν αντιδράσεις εντός των αποδυτηρίων των "κόκκινων διαβόλων" και η λύση του συμβολαίου ανάμεσα στις δύο πλευρές ήταν κάτι το αναμενόμενο. Έγινε όμως λίγες ώρες πριν το ντεμπούτο του Ρονάλντο με την Εθνική Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρόκειται να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με κοινή συμφωνία, με άμεση ισχύ. Ο σύλλογος τον ευχαριστεί για την τεράστια συνεισφορά του σε δύο περιόδους στο Old Trafford, σκοράροντας 145 γκολ σε 346 εμφανίσεις και εύχεται σε αυτόν και την οικογένειά του καλή συνέχεια.

Όλοι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραμένουν συγκεντρωμένοι στο να συνεχίσουν την πρόοδο της ομάδας υπό τον Έρικ τεν Χαγκ και να εργαστούν μαζί για να έχουν επιτυχίες εντός γηπέδου».

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022