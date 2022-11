Ρονάλντο: «Θα αποσυρθώ αν πάρουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο - Μου… έκοψαν τα πόδια στη Γιουνάιτεντ»

Το δεύτερο μέρος της περιβόητης συνέντευξης του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Πιρς Μόργκαν προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (17/11), με τον Πορτογάλο να μοιράζεται ακόμη περισσότερες σκέψεις αναφορικά με την κατάσταση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και όχι μόνο.

«Ήθελα να βοηθήσω αλλά είναι δύσκολο όταν σου... κόβουν τα πόδια» είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας εκ νέου για την κόντρα του με τον Έρικ τεν Χαγκ.

Έριξε δε και τη... βόμβα ότι σε περίπτωση που η Πορτογαλία κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, θα αποσυρθεί, ενώ μίλησε και για άλλα θέματα όπως η σχέση του με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και τον Λιονέλ Μέσι, την οικογένεια Γκλέιζερ και την... Άρσεναλ.

Μεταξύ άλλων, ο CR7 είπε τα εξής:

«Είναι δύσκολο να πω για το μέλλον μου αυτήν την στιγμή, το μυαλό μου είναι στο Μουντιάλ. Μάλλον θα είναι και το τελευταίο μου αυτό, το πέμπτο. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά αλλά θα το πω ξανά, οι οπαδοί θα είναι πάντα στην καρδιά μου. Και ελπίζω να είναι στο πλευρό μου, είτε γυρίσω, είτε όχι.

Όταν επέστρεψα στη Γιουνάιτεντ, ήθελα να είμαι εκεί για να βοηθήσω. Αλλά είναι δύσκολο όταν σου... κόβουν τα πόδια, δεν τους αρέσει η λάμψη σου και δεν ακούν τις συμβουλές σου. Μπορώ να βοηθήσω, αλλά όταν το οικοδόμημα δεν είναι γερό...

Οι Γκλέιζερ δεν νοιάζονται για την ομάδα. Θέλω να πω η Γιουνάιτεντ είναι ένα εμπορικό κλαμπ. Παίρνουν χρήματα και δεν τους νοιάζει το ποδόσφαιρο, κατά τη γνώμη μου. Νομίζω πως οι οπαδοί θα έπρεπε να ξέρουν την αλήθεια, να ξέρουν ότι οι παίκτες θέλουν το καλύτερο για την ομάδα. Θέλω το καλύτερο γι’ αυτήν.

Θυμάμαι να πηγαίνω σπίτι και να με ρωτά ο γιος μου γιατί δεν είναι στο ματς. Του είπε ότι με τιμώρησαν για τρία ματς και γελούσε. Μου είπε “πώς σε τιμωρούν όταν είσαι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο”; Και του είπα πως δεν θα παίξω επειδή δεν φέρθηκα σωστά. Και με κοίταξε παραξενεμένος.

Είχα απολογηθεί, δεν είμαι τέλειος, αλλά τρία ματς ήταν υπερβολικό. Και μετά... ανάβουν φωτιές για τον Τύπο, αυτό με απογοήτευσε. Είναι αλήθεια πως είχα πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, 350 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια. Αλλά ήμουν χαρούμενος εδώ. Τα media λένε πώς κανείς δεν με θέλει. Γιατί να μην θες έναν παίκτη που έβαλε 32 γκολ πέρυσι;

Μην μου λέτε ότι οι κορυφαίοι παίκτες, αυτοί που τα θέλουν όλα, παίζουν τρία λεπτά. Είναι απαράδεκτο, όταν λένε ότι με σέβονται. Για μένα αυτό δεν είναι σεβασμός.

