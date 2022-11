«Επίθεση» Κλοπ στα media για το Μουντιάλ του Κατάρ

Στη συνέντευξη Τύπου πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Τότεναμ για την 15η αγωνιστική της Premier League, ο προπονητής των «reds» Γιούργκεν Κλοπ, ήταν λίγο... σαστισμένος όταν τέθηκε το θέμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ και έστρεψε τα «βέλη» προς τα μέσα ενημέρωσης. Ο Γερμανός τεχνικός κράτησε μια μάλλον αμυντική στάση υπερασπιζόμενος τους παίκτες, από τους οποίους πιστεύει ότι δεν πρέπει να απαιτείται να κάνουν πολιτικές δηλώσεις για το τουρνουά.

«Όλοι ξέρουμε πώς συνέβη. Ήταν ξεκάθαρο τι συνέβη, όλοι όσοι συμμετείχαν εκείνη τη στιγμή έπρεπε να το γνωρίζουν. Δεν μπορούσαμε να παίξουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο εκεί το καλοκαίρι λόγω της θερμοκρασίας, είναι ακόμα αρκετά ζεστός ο καιρός και δεν υπήρχαν γήπεδα. Δεν είναι ο Αλαντίν με τη λάμπα, κάποιος έπρεπε να τα φτιάξει. Το παρακολουθώ από ποδοσφαιρική σκοπιά και δεν μου αρέσει το γεγονός ότι οι παίκτες πρέπει να στέλνουν το μήνυμα. Είστε δημοσιογράφοι – θα έπρεπε να είχατε στείλει το μήνυμα – δεν γράψατε για τις συνθήκες στο Κατάρ. Αυτοί είναι ποδοσφαιριστές, οι παίκτες πάνε εκεί και παίζουν και κάνουν το καλύτερο για τις χώρες τους. Το να ρωτιούνται για όλα τα άλλα δεν είναι σωστό για τους παίκτες.

Υπάρχουν υπέροχοι άνθρωποι εκεί, δεν είναι όλα άσχημα, αλλά το πώς συνέβη δεν ήταν σωστό. Αφήστε τους παίκτες και τους προπονητές να παίξουν απλώς τα παιχνίδια. Μην βάζετε τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ σε μια θέση όπου πρέπει να μιλάει για αυτό συνεχώς. Γράψε κάτι για αυτό μόνοι σας, μη μας ρωτάτε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα. Συνέβη πριν από 12 χρόνια, τα μέσα ενημέρωσης δεν έκαναν αρκετά πριν από 12 χρόνια.

Οι πολιτικοί του ποδοσφαίρου – νιώθετε ότι σας κατηγορούν προσωπικά, καθώς αναφέρω ότι οι δημοσιογράφοι θα έπρεπε να είχαν κάνει περισσότερα. Πιστεύετε πραγματικά ότι κάναμε αρκετά στην αρχή; Τώρα βάζοντας τους παίκτες υπό πίεση κάνοντας τους ερωτήσεις σχετικά και ρωτώντας τους για πολιτικές δηλώσεις. Αυτό δεν είναι εντάξει. Όλοι το αφήσαμε να συμβεί, όλα ήταν στο τραπέζι. Ήταν πολύ καιρό πριν, μερικοί από τους χειρότερους πολιτικούς του ποδοσφαίρου πέθαναν, εμείς θα μπορούσαμε να το είχαμε τακτοποιήσει πριν από πολύ καιρό. Το Κατάρ κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο, αυτό είναι εντάξει, θέλω πολλά πράγματα αλλά δεν τα καταφέρνω. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Θα παρακολουθήσω το παιχνίδι, αλλά ναι, είναι διαφορετικό από τα άλλα Μουντιάλ».

