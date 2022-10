Δένει με νέα συμβόλαια Σάκα, Μαρτινέλι και Σαλιμπά η Άρσεναλ

Η Άρσεναλ έχει τραβήξει πάνω της τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού κόσμου με την έως τώρα εντυπωσιακή πορεία της στο ξεκίνημα της σεζόν, με τους διοικούντες της να είναι άκρως ευχαριστημένοι και διατεθειμένοι να προσφέρουν νέα πολυετή συμβόλαια, στο παίκτες που πρωταγωνιστούν και παράλληλα αποτελούν και το μέλλον του συλλόγου!

Ο λόγος για τους Μπουκάγιο Σάκα, Γκάμπριελ Μαρτινέλι και Γουιλιάμ Σαλιμπά, με τους οποίους, σύμφωνα με δημοσίευμα της αγγλικής «Athletic», η Άρσεναλ έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για ανανέωση των συμβολαίων τους.

Ωστόσο, με κανέναν από τους τρεις δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία, με τους «κανονιέρηδες» να μην έχουν την πρόθεση να... ξεφύγουν, όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές που θα προσφέρουν.

Η Άρσεναλ βρίσκεται στην κορυφή της Premier League μετά το πέρας δέκα αγωνιστικών, με μόλις μία ήττα (στην έδρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) και 9 νίκες, με τελευταία αυτή της περασμένης Κυριακής, με 1-0 κόντρα στη Λιντς!

