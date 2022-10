Κριστιάνο Ρονάλντο: Τι σήμαινε ο πανηγυρισμός του με την Έβερτον

Εντύπωση προκάλεσε ο τρόπος με τον οποίο πανηγύρισε ο Κριστιάνο Ρονάλντο το γκολ που σημείωσε απέναντι στην Έβερτον. Αντί να πανηγυρίσει με το κλασικό «Siu», ο Πορτογάλος σταρ έκλεισε τα μάτια, έγειρε πίσω το κεφάλι του και σταύρωσε τα χέρια στο στήθος, μαζί με τον Άντονι.

Πολλοί απόρησαν με τον πανηγυρισμό αυτό, αλλά ήρθε η ίδια η επίσημη ιστοσελίδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να δώσει την εξήγηση. Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, επρόκειτο ουσιαστικά για ένα αυτοσαρκαστικό αστείο του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος σταρ γίνεται συχνά αντικείμενο «κοροϊδίας» από τους συμπαίκτες του, όσον αφορά τις συνήθειές του για να διατηρεί το σώμα του σε καλή κατάσταση. Μια από αυτές, είναι να κάνει συνεχώς μικρούς ύπνους, ειδικά όταν η ομάδα ταξιδεύει.

Ο πανηγυρισμός επομένως, αφορούσε τη στάση που κοιμάται ο Ρονάλντο στο πούλμαν, γεγονός που έχει σχολιαστεί χιουμοριστικά από πολλούς συμπαίκτες του.

Our no.7️⃣ celebrated his 7️⃣0️⃣0️⃣th club goal in unique fashion on Sunday night...



