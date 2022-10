Οπαδοί της Φενέρ πήγαν έξω από το γήπεδο της Μπεσίκτας με καπνογόνα και... μπαλτά!

Σκηνές χάους χθες (28/9) το βράδυ έξω από το γήπεδο της Μπεσίκτας, με δεκάδες οργανωμένους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε να κατευθύνονται στο σημείο με σκοπό να συγκρουστούν με αντίπαλους οπαδούς.

Αν και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δεν διακρίνονται συμπλοκές, φαίνεται πεντακάθαρα να ανάβουν καπνογόνα, ενώ μάλιστα ένας επιστρέφει στο μηχανάκι του και βγάζει έναν... μπαλτά που είχε ξεχάσει ότι είχε μαζί του!

Δείτε το βίντεο:

GFB Fenerbahçe in front of Besiktas stadium last night pic.twitter.com/TiQfHnHWD5