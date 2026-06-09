Ψάχνει τον αντικαταστάτη του Κονατέ στην Πορτογαλία η Λίβερπουλ!

Η Λίβερπουλ είναι σε αναζήτηση κεντρικού αμυντικού, καθώς μετά την αποχώρηση του Κονατέ για τη Ρεάλ Μαδρίτης έχει… λειψανδρία. Η λίστα με τους σέντερ μπακ είναι μεγάλη, με τους «reds» να κοιτούν και προς Πορτογαλία, με το όνομα που βρίσκεται στα ραντάρ της, να είναι ο Γκονσάλο Ινάσιο, της Σπόρτινγκ Λισαβόνας!

Προς την Πορτογαλία εστιάζει η Λίβερπουλ για να βρει τον αντικαταστάτη του Κονατέ, με τον Γκονσάλο Ινάσιο να είναι πολύ ψηλά στη λίστα των «reds». Από την στιγμή που αποχώρησε ο Γάλλος, θα χρειαστούν ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας και γι’ αυτόν τον λόγο έχουν ήδη αρχίσει να… κοιτούν

Αυτήν την στιγμή, δεν υπάρχει κάτι επίσημο, ούτε πρόταση και διαπραγματεύσεις, αλλά ο παίκτης απασχολεί πολύ τη Λίβερπουλ. Είναι ένας από τους στόχους της για την αμυντική της γραμμή.

Ο Πορτογάλος στόπερ, τη σεζόν που πέρασε, αγωνίστηκε με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας σε 46 παιχνίδια, έχοντας τρία γκολ και τρεις ασίστ.

england365.gr