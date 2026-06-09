Ούτε ο Μέσι γλιτώνει - Ο αυστηρός κανόνας που του έχει βάλει η Αντονέλα στο σπίτι τους

«Η Αντονέλα δεν με αφήνει να παίζω ποδόσφαιρο μέσα στο σπίτι με τα παιδιά». Με αυτή τη χιουμοριστική ατάκα ο Λιονέλ Μέσι αποκάλυψε έναν από τους... αυστηρούς κανόνες που ισχύουν στο σπίτι της οικογένειάς του.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, που έχει κατακτήσει τα πάντα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, παραδέχθηκε με χαμόγελο ότι η σύζυγός του, Αντονέλα Ροκούτσο, δεν του επιτρέπει να παίζει ποδόσφαιρο με τους γιους τους μέσα στο σπίτι. «Είναι ειρωνικό, έτσι δεν είναι; Βγάζω τα προς το ζην από το ποδόσφαιρο, αλλά δεν μπορώ να παίξω ποδόσφαιρο μέσα στο σπίτι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αποκάλυψη προκάλεσε χαμόγελα στους φίλους του ποδοσφαίρου, καθώς δείχνει ότι ακόμη και ένας από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών πρέπει να ακολουθεί τους οικογενειακούς κανόνες. Φυσικά, ο λόγος πίσω από την απαγόρευση δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς: σπασμένα διακοσμητικά, ζημιές στα έπιπλα και... κίνδυνος για ό,τι μπορεί να πετύχει η μπάλα!

Μπορεί να είναι ο άνθρωπος που μαγεύει στα γήπεδα όλου του κόσμου, όμως όταν πρόκειται για ποδόσφαιρο στο σπίτι τον τελευταίο λόγο τον έχει η Αντονέλα.

🗣️Messi: " Antonela no me deja jugar al fútbol con mis hijos dentro de casa. Es una ironía, ¿no? 😂 Yo gano la vida con el fútbol, pero no puedo jugar al fútbol dentro de casa." pic.twitter.com/EMBVwbBLPO — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) June 8, 2026

athletiko.gr