Ούτε ο Μέσι γλιτώνει - Ο αυστηρός κανόνας που του έχει βάλει η Αντονέλα στο σπίτι τους
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Λιονέλ Μέσι αποκάλυψε με χιούμορ μια άγνωστη πτυχή της καθημερινότητάς του με την Αντονέλα Ροκούτσο.
«Η Αντονέλα δεν με αφήνει να παίζω ποδόσφαιρο μέσα στο σπίτι με τα παιδιά». Με αυτή τη χιουμοριστική ατάκα ο Λιονέλ Μέσι αποκάλυψε έναν από τους... αυστηρούς κανόνες που ισχύουν στο σπίτι της οικογένειάς του.
Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, που έχει κατακτήσει τα πάντα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, παραδέχθηκε με χαμόγελο ότι η σύζυγός του, Αντονέλα Ροκούτσο, δεν του επιτρέπει να παίζει ποδόσφαιρο με τους γιους τους μέσα στο σπίτι. «Είναι ειρωνικό, έτσι δεν είναι; Βγάζω τα προς το ζην από το ποδόσφαιρο, αλλά δεν μπορώ να παίξω ποδόσφαιρο μέσα στο σπίτι» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η αποκάλυψη προκάλεσε χαμόγελα στους φίλους του ποδοσφαίρου, καθώς δείχνει ότι ακόμη και ένας από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών πρέπει να ακολουθεί τους οικογενειακούς κανόνες. Φυσικά, ο λόγος πίσω από την απαγόρευση δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς: σπασμένα διακοσμητικά, ζημιές στα έπιπλα και... κίνδυνος για ό,τι μπορεί να πετύχει η μπάλα!
Μπορεί να είναι ο άνθρωπος που μαγεύει στα γήπεδα όλου του κόσμου, όμως όταν πρόκειται για ποδόσφαιρο στο σπίτι τον τελευταίο λόγο τον έχει η Αντονέλα.
🗣️Messi: " Antonela no me deja jugar al fútbol con mis hijos dentro de casa. Es una ironía, ¿no? 😂 Yo gano la vida con el fútbol, pero no puedo jugar al fútbol dentro de casa." pic.twitter.com/EMBVwbBLPO— Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) June 8, 2026
athletiko.gr