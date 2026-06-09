ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ούτε ο Μέσι γλιτώνει - Ο αυστηρός κανόνας που του έχει βάλει η Αντονέλα στο σπίτι τους

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ούτε ο Μέσι γλιτώνει - Ο αυστηρός κανόνας που του έχει βάλει η Αντονέλα στο σπίτι τους

Ο Λιονέλ Μέσι αποκάλυψε με χιούμορ μια άγνωστη πτυχή της καθημερινότητάς του με την Αντονέλα Ροκούτσο.

«Η Αντονέλα δεν με αφήνει να παίζω ποδόσφαιρο μέσα στο σπίτι με τα παιδιά». Με αυτή τη χιουμοριστική ατάκα ο Λιονέλ Μέσι αποκάλυψε έναν από τους... αυστηρούς κανόνες που ισχύουν στο σπίτι της οικογένειάς του.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, που έχει κατακτήσει τα πάντα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, παραδέχθηκε με χαμόγελο ότι η σύζυγός του, Αντονέλα Ροκούτσο, δεν του επιτρέπει να παίζει ποδόσφαιρο με τους γιους τους μέσα στο σπίτι. «Είναι ειρωνικό, έτσι δεν είναι; Βγάζω τα προς το ζην από το ποδόσφαιρο, αλλά δεν μπορώ να παίξω ποδόσφαιρο μέσα στο σπίτι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αποκάλυψη προκάλεσε χαμόγελα στους φίλους του ποδοσφαίρου, καθώς δείχνει ότι ακόμη και ένας από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών πρέπει να ακολουθεί τους οικογενειακούς κανόνες. Φυσικά, ο λόγος πίσω από την απαγόρευση δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς: σπασμένα διακοσμητικά, ζημιές στα έπιπλα και... κίνδυνος για ό,τι μπορεί να πετύχει η μπάλα!

Μπορεί να είναι ο άνθρωπος που μαγεύει στα γήπεδα όλου του κόσμου, όμως όταν πρόκειται για ποδόσφαιρο στο σπίτι τον τελευταίο λόγο τον έχει η Αντονέλα.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επίσημο διαζύγιο με τα καλύτερα λόγια!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τέλος ο Όρσιτς από την Πάφο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ψάχνει τον αντικαταστάτη του Κονατέ στην Πορτογαλία η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ευχάριστα νέα για Νεϊμάρ!

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Έφτασε τις 90 ο Μάριτς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κύπρος – Μολδαβία σήμερα για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

«Ο Παναθηναϊκός δίνει 4 εκατ. για Καμαρά - Συζητάει και ο Ολυμπιακός με τη Σαρλερουά»

Ελλάδα

|

Category image

Νέα πρόταση του ΠΑΟΚ για Γιαννούλη!

Ελλάδα

|

Category image

Τέλος από την ΕΝΠ ο Οκέκε

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ούτε ο Μέσι γλιτώνει - Ο αυστηρός κανόνας που του έχει βάλει η Αντονέλα στο σπίτι τους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτή είναι η ρήτρα για Κονομή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τέλος ο Πέρε Πονς από την ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Αποχωρεί από την ΑΕΛ ο επενδυτής Κρις Παναγιώτου

ΑΕΛ

|

Category image

Παρουσιάζεται την Τετάρτη ο Μουρίνιο από την Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίζει δυναμικά η Τότεναμ, πολύ κοντά στον Σαβίνιο της Μάντσεστερ Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη