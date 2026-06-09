Συνεχίζει δυναμικά η Τότεναμ, πολύ κοντά στον Σαβίνιο της Μάντσεστερ Σίτι!

Η Τότεναμ θέλει να… ξεχάσει τη σεζόν που πέρασε και έχει βάλει στόχο, να παρουσιάσει κάτι πολύ καλύτερο. Αυτό φαίνεται και από τις μεταγραφικές κινήσεις που ψάχνει, καθώς ήδη έχει αποκτήσει τους Σενέσι και Ρόμπερτσον, έχει σχεδόν… κλείσει παίκτη από τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο λόγος για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ, Σαβίνιο!

Πολύ κοντά στην απόκτηση ενός ακόμη ποδοσφαιριστή βρίσκεται η Τότεναμ, καθώς μετά τις δύο μεταγραφές στην αμυντική της γραμμή, με Σενέσι και Ρόμπερτσον, θέλει να κλείσει τον Σαβίνιο από τη Μάντσεστερ Σίτι. Είναι κοντά στο deal, πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην… τσέπη, όμως δεν τη νοιάζει. Τον θέλει και βρίσκεται μια ανάσα από τη μεταγραφή.

Όπως αναφέρει και ο Fabrizio Romano, μπορεί να μην έχουμε ακόμη «here we go», όμως οι ομάδες σχεδόν τα έχουν βρει. Ένα ποσό της τάξεως των 60 εκατομμυρίων λιρών ήταν αρκετό, με τους «πολίτες» να είναι πολύ κοντά στο να πουν το… ναι. Ο παίκτης από την άλλη, φαίνεται να θέλει την κίνηση!

england365.gr