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«Σειρήνες» από τη Σαουδική Αραβία για Ραφίνια – Εκατομμύρια στο τραπέζι για τον Βραζιλιάνο!

ΓΗΠΕΔΟ

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«Σειρήνες» από τη Σαουδική Αραβία για Ραφίνια – Εκατομμύρια στο τραπέζι για τον Βραζιλιάνο!

Το ενδιαφέρον των ομάδων της Σαουδικής Αραβίας για κορυφαίους ποδοσφαιριστές της Ευρώπης παραμένει έντονο, με τον Ραφίνια να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των μεταγραφικών σεναρίων.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, ο οποίος βρίσκεται με την εθνική ομάδα της χώρας του ενόψει Μουντιάλ, φέρεται να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον δύο ισχυρών συλλόγων της Saudi Pro League.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, η Αλ Νασρ και η Αλ Χιλάλ εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του και εμφανίζονται πρόθυμες να καταθέσουν πρόταση που αγγίζει τα 80 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του από τους Καταλανούς.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το οικονομικό πακέτο που φέρονται να προσφέρουν στον 29χρονο άσο, καθώς οι απολαβές του θα μπορούσαν να αυξηθούν κατακόρυφα σε σχέση με όσα λαμβάνει σήμερα στην Ισπανία.

Παρά τα δελεαστικά ποσά, η παραμονή του Ραφίνια στη Βαρκελώνη μοιάζει, προς το παρόν, το πιθανότερο σενάριο. Ο Βραζιλιάνος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028 και αποτελεί βασικό στέλεχος των πρωταθλητών Ισπανίας.

SDNA.GR 

 

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ΔΙΕΘΝΗ

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