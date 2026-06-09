Η Κρίσταλ Πάλας θέλει τον Πιέρ Σαζ στον πάγκο της

H αγγλική ομάδα μετά την αποχώρηση του Όλιβερ Γκλάσνερ βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή, έχοντας κυκλώσει το όνομα του 47χρονου Γάλλου προπονητή.

Ο Πιερ Σαζ είναι ο αρχιτέκτονας της εκπληκτική πορείας που κατέγραψε την σεζόν που ολοκληρώθηκε η Λανς, οδηγώντας την ομάδα του στην κατάκτηση του πρώτου Κυπέλλου της ιστορίας της και στην έξοδο στο Champions League.

Οι ιθύνοντες της Κρίσταλ Πάλας, μάλιστα βρίσκονται σε επαφή με τη Λανς προκειμένου να «σπάσουν» το συμβόλαιο του Γάλλου προπονητή, όντας διατεθειμένοι να πληρώσουν ένα σεβαστό ποσό.

Από την πλευρά του ο Σαζ είναι θετικός στην μετακόμιση του στην κάτοχο του Conference League και περιμένει την κατάληξη των συζητήσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες.

sdna.gr