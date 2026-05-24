«Κρίσταλ Πάλας και Λεβερκούζεν έχουν τα μάτια τους στον Ιραόλα»

Η Μπόρνμουθ πραγματοποιεί και φέτος μία εκπληκτική σεζόν υπό τις οδηγίες του Άντονι Ιραόλα, με τον Ισπανό τεχνικό να δείχνει για ακόμη μία σεζόν τα διαπιστευτήρια του ως ένας εκ των κορυφαίων προπονητών του πλανήτη, τη δεδομένη στιγμή.

Οι φήμες για το μέλλον του είναι πολλές και πολύ πιθανόν στο φινάλε της σεζόν να αποχωρήσει από τα «κεράσια», με τους μνηστήρες να κάνουν ουρά για να αποσπάσουν την υπογραφή του.

Συγκεκριμένα η Κρίσταλ Πάλας σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να του δώσει τα κλειδιά της ομάδας, καθώς ο Όλιβερ Γκλάσνερ θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας.

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στο στρατόπεδο της Μπάγερ Λεβερκούζεν, με τους Γερμανούς ακόμη να μην έχουν βρει τον ιδανικό αντικαταστάτη του Τσάμπι Αλόνσο, τόσους μήνες μετά από την αποχώρηση του.