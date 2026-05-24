Ο Σάρι «γυρίζει την πλάτη» στη Νάπολι – Ένα βήμα από την Αταλάντα

Κοντά στην Αταλάντα ο Μαουρίτσιο Σάρι, που απορρίπτει τη Νάπολι. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, το παρασκήνιο και το «αντίο» από τη Λάτσιο.

Σε τροχιά Αταλάντα βρίσκεται ο Μαουρίτσιο Σάρι, με τον Ιταλό τεχνικό να αφήνει πίσω το ενδιαφέρον της Νάπολι και να ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στη Serie A.

Παρά το έντονο «φλερτ» των «παρτενοπέι», που τον είχαν θέσει ως βασικό υποψήφιο για τη διαδοχή του Αντόνιο Κόντε, όλα δείχνουν πως η Αταλάντα είναι αυτή που θα κερδίσει τη μάχη της υπογραφής του. Οι άνθρωποι της ομάδας από το Μπέργκαμο κινήθηκαν πιο αποφασιστικά, πιέζοντας για άμεση συμφωνία και φέρνοντας την υπόθεση σε τελικό στάδιο.Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει ήδη διαμορφωθεί το βασικό πλαίσιο της συνεργασίας, με διετές συμβόλαιο και οψιόν για τρίτο χρόνο, ενώ οι απολαβές του Σάρι αναμένεται να φτάνουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το μόνο που απομένει είναι η οριστική διευθέτηση της αποχώρησής του από τη Λάτσιο, με τον ίδιο να έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τη διοίκηση για να κλείσει και τυπικά το κεφάλαιο.

Η επιλογή της Αταλάντα μόνο τυχαία δεν είναι. Στο Μπέργκαμο υπάρχει ένα ξεκάθαρο ποδοσφαιρικό πρότζεκτ, βασισμένο σε επιθετικό και σύγχρονο στυλ παιχνιδιού, που ταιριάζει απόλυτα με τη φιλοσοφία του έμπειρου προπονητή. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει και η παρουσία ανθρώπων με τους οποίους έχει συνεργαστεί στο παρελθόν, κάτι που δημιουργεί ένα πιο «οικείο» περιβάλλον για τον ίδιο.

Από την άλλη πλευρά, η θητεία του στη Λάτσιο έκλεισε με έντονο προβληματισμό. Παρά τη νίκη στο φινάλε της σεζόν, η ομάδα της Ρώμης έμεινε εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων, τερματίζοντας στην 9η θέση. Μάλιστα, για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1992/93, η Λάτσιο θα απουσιάσει από την Ευρώπη για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Ο ίδιος ο Σάρι δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τη χρονιά που πέρασε, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν η πιο δύσκολη σεζόν της καριέρας μου. Όχι η πιο ποιοτική ομάδα που προπόνησα, αλλά σίγουρα αυτή με τις καλύτερες αξίες. Δεν ένιωσα ότι με άκουσαν φέτος… καλύτερα να τα πούμε κατευθείαν με τη διοίκηση».

