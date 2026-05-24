Ο Μπαπέ ξανά πρώτος σκόρερ στην LaLiga

Σκοράροντας ξανά για την Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον της Αθλέτικ Μπιλμπάο (4-2), ο Κιλιάν Μπαπέ, ολοκλήρωσε την δεύτερη σεζόν του στην La Liga με 25 γκολ και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο 27χρονος Γάλλος επιθετικός, πέτυχε το τρίτο γκολ των Μαδριλένων στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης, εδραιώνοντας την νίκη της ομάδας του και αφήνοντας στην δεύτερη θέση του σχετικού πίνακα, τον Βεντάτ Μουρίκι (σ.σ. 23 γκολ), ο οποίος σκόραρε εχθές για λογαριασμό της Μαγιόρκα στην νίκη με 3-0 επί της Οβιέδο.

Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας, ολοκλήρωσε έτσι για δεύτερη διαδοχική χρονιά ως ο πρώτος σκόρερ της La Liga, όπως συνέβη και στην πρώτη του σεζόν με την Ρεάλ Μαδρίτης (2024-2025), καθώς είχε σημειώσει 31 γκολ.

sdna.gr