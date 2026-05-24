Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποκτά αρμοδιότητες αρχιδιαιτητή στην Ισπανία!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέ Τέμπας γνωστοποίησε τα σχέδια του για την ένταξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στο πρωτάθλημα, η οποία θα ορίζει και θα βαθμολογεί διαιτητές!

Διαιτητικές αλλαγές προανάγγειλε ο πρόεδρος της La Liga Χαβιέρ Τέμπας. Με την Τεχνητή Νοημοσύνη να λαμβάνει αρμοδιότητες αρχιδιαιτητή καθώς θα ενταχθεί στην La Liga, με αρμοδιότητα να ορίζει και να βαθμολογεί διαιτητές!

Τα πλάνα είναι επίσημα και τα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, σε ομιλία του σε εκδήλωση. 

Ο Χαβιέρ Τέμπας ανέλυσε τα πλάνα του:

«Θα εφαρμόσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη στον κόσμο της διαιτησίας. Θα εφαρμόσουμε δύο βασικά χαρακτηριστικά: Πρώτον, στις αξιολογήσεις των διαιτητών. Όταν ένας αγώνας διαιτητεύεται, η CTA έχει παρατηρητές διαιτησίας που αξιολογούν την απόδοση των ρέφερι.

Υπάρχουν 30 διαφορετικά κριτήρια. Αυτό γίνεται προς το παρόν χειροκίνητα, αλλά υπάρχουν 30 αξιολογητές για 20 διαφορετικούς διαιτητές.

Με την Τεχνητή Νοημοσύνη, δημιουργούμε ένα εργαλείο έτσι ώστε τουλάχιστον το 40% να αποφασίζεται αντικειμενικά από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το εργαλείο αναπτύσσεται χρησιμοποιώντας δεδομένα από όλους τους αγώνες και δημιουργεί τους αλγόριθμους. Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα εξετάσει τα πάντα και θα σας πει πού το έκανε σωστά. Στόχος είναι να το κάνουμε αντικειμενικό.

Δεύτερον, ο ορισμός διαιτητών στους αγώνες. Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, τρεις διαιτητές θα προταθούν στην αρμόδια επιτροπή. Πιστεύω ακράδαντα στην ανθρώπινη κρίση, αλλά υπάρχουν πράγματα όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να σε βοηθήσει».

