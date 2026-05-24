«Έκλαιγα μόνος όταν έφυγα από τη Ρεάλ - Μου ράγισε η καρδιά»

Συγκλονίζει ο Χάμες Ροντρίγκες για τη Ρεάλ Μαδρίτης, αποκαλύπτοντας πως έκλαψε μόνος όταν αποχώρησε. Οι δηλώσεις του για Μπενίτεθ, Ζιντάν και Αντσελότι.

Με έντονο συναίσθημα και ειλικρίνεια, ο Χάμες Ροντρίγκες άνοιξε την καρδιά του στο ντοκιμαντέρ του, μιλώντας για τη σχέση του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και την πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας του: την αποχώρησή του από τον σύλλογο.

Ο Κολομβιανός άσος δεν έκρυψε ποτέ πως η «Βασίλισσα» ήταν το όνειρό του: «Ήταν πάντα το όνειρό μου να παίξω για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Όταν ο Ζόρζε Μέντες μου είπε “σε θέλει η Ρεάλ”, δεν το σκέφτηκα. Είπα μέσα μου: αυτό το τρένο περνάει μόνο μία φορά και πρέπει να ανέβω».

Ωστόσο, η πορεία του στη Μαδρίτη δεν ήταν εύκολη. Η συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτεθ ήταν προβληματική από την αρχή: «Συγκρουστήκαμε από την πρώτη στιγμή. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που σκεφτόταν και μάλλον ούτε εκείνου ο δικός μου. Σε ένα παιχνίδι που έπαιζα καλά, με έβγαλε στο 60’ και έκανα κάποιες κινήσεις. Ο κόσμος αντέδρασε και πίστεψε ότι τον έστρεψα εναντίον του».

Διαφορετική, αλλά εξίσου απαιτητική ήταν η περίοδος με τον Ζινεντίν Ζιντάν: «Ήταν όμορφο να παίζω υπό τις οδηγίες του. Δούλευα καλά, όταν έπαιζα σκόραρα και έδινα ασίστ. Αλλά στα μεγάλα παιχνίδια δεν ήμουν βασικός. Δεν ήξερα τι άλλο να κάνω. Είχε τον κορμό του και τον στήριζε. Δεν έχω προσωπικό πρόβλημα μαζί του, τον σέβομαι γιατί κέρδισε τίτλους».

Αντίθετα, για τον Κάρλο Αντσελότι είχε μόνο καλά λόγια: «Ήταν σαν πατέρας για μένα. Όταν κάποιος πιστεύει σε σένα, δίνεις τα πάντα».

Μάλιστα, αποκάλυψε και ένα άγνωστο παρασκήνιο για τη μεταγραφή του μετά τη Ρεάλ: «Κανείς δεν το ξέρει, αλλά ήμουν κοντά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Μέντες με ρώτησε αν θέλω να πάω στην Μπάγερν. Του είπα “πού θα παίξω με Ριμπερί και Ρόμπεν;”. Με πήρε τηλέφωνο ο Αντσελότι και μου είπε: “Η Γιουνάιτεντ έχει τελειώσει, έλα εδώ μαζί μου”».

Η πιο φορτισμένη στιγμή, ωστόσο, ήταν όταν μίλησε για το «αντίο» στη Ρεάλ: «Γύρισα σπίτι στεναχωρημένος. Πήγα να κλάψω μόνος μου για να μην με δει η κόρη μου. Αλλά με βρήκε και με ρώτησε γιατί κλαίω. Της είπα ότι πρέπει να φύγουμε, να αλλάξω ομάδα. Η καρδιά μου ήταν ραγισμένη».

