Η προεπιλογή της Σαουδικής Αραβίας του Δώνη ενόψει Μουντιάλ

Την - 30μελή αρχικά - αποστολή της Σαουδικής Αραβίας για το Μουντιάλ 2026 ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής Γιώργος Δώνης.

 

Ο τεχνικός της Σαουδικής Αραβίας, Γιώργος Δώνης, γνωστοποίησε την προεπιλογή της ομάδας του ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.Από τους 30 ποδοσφαιριστές τις επόμενες ημέρες θα «κοπούν» 4 παίκτες.

 

 

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ Ημερ. Γεν. Συμμ. Γκολ Ομάδα

 

 

Μοχάμεντ Αλ-Οουάις 10/10/1991 62 0 Αλ-Ουλά

 

 

Νάουαφ Αλ-Ακίντι 10/05/2000 22 0 Αλ-Νασρ

 

 

Αχμεντ Αλ-Κασάρ 08/05/1991 8 0 Αλ-Καντσία

 

 

Αμπντουλκουντούς Ατίαχ 01/03/1997 1 0 Αλ-Τααβούν

 

 

 

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

 

Σαούντ Αμπντουλχαμίντ 18/07/1999 53 1 Λανς

 

Χασάν Αλ-Τάμπακτι 09/02/1999 50 0 Αλ-Χιλάλ

 

Αμπντελαλά Αλ-Αμρί 15/01/1997 40 1 Αλ-Νασρ

 

Νάουαφ Μπουσάλ 16/09/1999 23 0 Αλ-Νασρ

 

Αλί Ματζράσι 02/10/1999 20 0 Αλ-Αχλί

 

Αλί Λατζαμί 24/04/1996 19 1 Αλ-Χιλάλ

 

Χασάν Καντές 27/09/1992 18 2 Αλ-Ιτιχάντ

 

Μοτέμπ Αλ-Χάρμπι 20/02/2000 10 0 Αλ-Χιλάλ

 

Τζεχάντ Θάκρι 21/07/2001 6 0 Αλ-Καντσία

 

Μοχάμεντ Αμπού Αλ-Σαμάτ 11/08/2002 4 0 Αλ-Καντσία

 

Ζακαρία Χαουασάουι 12/01/2001 1 0 Αλ-Αχλί

 

 

ΜΕΣΟΙ

 

Σαλέμ Αλ-Νταουσαρί 19/08/1991 107 26 Αλ-Χιλάλ

 

Μοχάμεντ Κάνο 22/09/1994 74 8 Αλ-Χιλάλ

 

Νάσερ Αλ-Νταουσαρί 19/12/1998 41 0 Αλ-Χιλάλ

 

Αμπντουλάχ Αλ-Κάιμπαρι 16/08/1996 37 0 Αλ-Νασρ

 

Μουσάμπ Αλ-Τζουγέρ 20/06/2003 32 6 Αλ-Καντσία

 

Αϊμάν Γιάχια 14/05/2001 25 0 Αλ-Νασρ

 

Ζιγιάτ Αλ-Τζοχάνι 11/11/2001 11 0 Αλ-Αχλί

 

Σαλέχ Αμπού Αλ-Σαμάτ 11/08/2002 10 2 Αλ-Αχλί

 

Σουλτάν Μαντάς 17/10/1994 4 0 Αλ-Χιλάλ

 

Αλάα Αλ-Χετζί 03/12/1995 0 0 Νεόμ

 

 

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

 

Φιράς Αλ-Μπουραϊκάν 14/05/2000 68 15 Αλ-Αχλί

 

Σαλέχ Αλ-Σεχρί 01/11/1993 55 18 Αλ-Ιτιχάντ

 

Αμπντουλάχ Αλ-Χάμνταν 13/09/1999 47 11 Αλ-Νασρ

 

Χαλίντ Αλ-Γκανάμ 08/11/2000 4 0 Αλ-Ετιφάκ

 

Αμπντουλάχ Αλ-Σάλεμ 19/12/1992 3 0 Αλ-Καντσία

 

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

 

Γιώργος Δώνης (Ελλάδα) 22/10/1969

 

 

