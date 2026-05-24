Αλλαγή αθλητικής υπηκοότητας: Από τον Γιαμάλ στον Κασιμίρ...

Το να πείσεις έναν ποδοσφαιριστή με διπλή υπηκοότητα να ενταχθεί σε μια εθνική ομάδα, είναι συνήθως μια χρονοβόρος διαδικασία για τους προπονητές, αλλά και μια δύσκολη επιλογή για τους ίδιους τους παίκτες, παρ' όλο που το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο και οι αλλαγές στους κανόνες της FIFA επί του θέματος, έχουν διευκολύνει σημαντικά τα δεδομένα και τις προϋποθέσεις.

Για αρκετά χρόνια, ένας σημαντικός αριθμός παικτών «αγνοεί» τις μεγάλες ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες, προκειμένου να εκπροσωπήσουν την χώρα καταγωγής των γονιών τους. Αυτό το φαινόμενο έχει ενισχυθεί από την χαλάρωση των κανονισμών της FIFA από το 2003, καθώς επιτρέπεται στους παίκτες που έχουν αγωνισθεί σε επίπεδο νέων για μια συγκεκριμένη χώρα να αλλάξουν την αθλητική τους υπηκοότητα.

Η τελευταία ενημέρωση, που εφαρμόσθηκε το 2020, ορίζει ότι οι παίκτες, οι οποίοι έχουν ήδη αγωνιστεί σε επίπεδο ανδρών για μια εθνική ομάδα, μπορούν να αλλάξουν την εθνική τους ομάδα, εάν δεν έχουν ακόμη συμμετάσχει στα τελικά στάδια, μίας μεγάλης διοργάνωσης (σ.σ. Παγκόσμιο Κύπελλο, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Κόπα Αμέρικα, Κύπελλο Εθνών Αφρικής).

Σύμφωνα με την πλατφόρμα εγγραφής της FIFA, 210 παίκτες έχουν αλλάξει αθλητική υπηκοότητα από το 2025. Αυτή η επιλογή είναι συχνά δύσκολη για έναν παίκτη με διπλή υπηκοότητα, ο οποίος πρέπει να αποφασίσει μεταξύ της χώρας γέννησής του και της χώρας καταγωγής της οικογένειάς του. Αλλά η επιθυμία να αγωνιστεί σε μεγάλες διοργανώσεις μπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο.

«Διχασμένος» για μήνες μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου, ο 18χρονος, Αγιούμπ Μπουαντί, το «παιδί-θαύμα» της Λιλ, επέλεξε τους «Λέοντες του Ατλαντα», την χώρα καταγωγής και των δύο γονιών του. Έχοντας αγωνισθεί δέκα φορές για την ομάδα U21 της Γαλλίας, επέλεξε το Μαρόκο, κυρίως για να μπορέσει να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο (11 Ιουνίου - 19 Ιουλίου).

Αυτή η διοργάνωση, ο απώτερος στόχος για έναν επαγγελματία παίκτη, έχει πείσει πολλούς παίκτες, όπως τον Γαλλο-Αϊτινό επιθετικό, Τζοσουέ Κασιμίρ της Οσέρ, ο οποίος εκπροσωπεί την Αϊτή (έξι συμμετοχές).

«Είναι μεγάλη χαρά για εμένα να εκπροσωπώ την χώρα των γονιών μου και να τους τιμώ με αυτόν τον τρόπο. Η επιλογή ήρθε εντελώς φυσικά και μου πρόσφερε επίσης την ευκαιρία να πάω στο Παγκόσμιο Κύπελλο», εξήγησε στο AFP.

Για τον Λούκα, γιο του Γάλλου θρύλου Ζινεντίν Ζιντάν, η επιλογή ήταν η Αλγερία, χώρα των παππούδων του από την πλευρά του πατέρα του, τον περασμένο Οκτώβριο. Έχοντας παίξει για τις ομάδες νέων της Γαλλίας χωρίς ποτέ να βρίσκεται κοντά στην πρώτη ομάδα, ο Ζιντάν ο οποίος αγωνίζεται ως τερματοφύλακας, έχει παίξει κυρίως στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, έκανε αυτήν την επιλογή λίγους μήνες πριν από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ωστόσο, λόγω τραυματισμού στο σαγόνι, η συμμετοχή του είναι αμφίβολη.

Δυσκολευόμενος να βρει μια επιθετική λύση, ο προπονητής του Βελγίου Ρούντι Γκαρσία κατάφερε να πείσει τον Ματίας Φερνάντεζ-Πάρντο να ενταχθεί στους «Κόκκινους Διαβόλους». Ο επιθετικός της Λιλ, ο οποίος έχει αγωνισθεί αρκετές φορές με την ισπανική ομάδα U21, θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο εκπροσωπώντας το Βέλγιο. Η δουλειά ενός προπονητή εθνικής ομάδας και του επιτελείου του είναι μια λεπτή ισορροπία μεταξύ επαφών με τους παίκτες, μακρών συζητήσεων με τους συνοδούς και τις οικογένειες και φυσικά, με τον εντοπισμό τους.

Ο Σεμπαστιάν Μινιέ, προπονητής της εθνικής ομάδας της Αϊτής, έχει μέσα σε δύο χρόνια, «αρχίσει μια αποστολή για να πείσει όσους έχουν διπλή υπηκοότητα να συμμετάσχουν στην περιπέτεια»:

«Πρέπει ν' αρχίσεις την αναζήτηση πληροφοριών, να βρεις παίκτες με αϊτινές ρίζες και στην συνέχεια να τους αναζητήσεις μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Πρέπει επίσης να παρακολουθούμε τους αγώνες για να δούμε εάν το προφίλ τους ταιριάζει στο στυλ παιχνιδιού μας», εξήγησε στο AFP.

Για τους παίκτες, μπορεί επίσης να είναι «μια επιλογή καρδιάς», όπως συμβαίνει με τον γεννημένο στην Μαδρίτη, Ασράφ Χακίμι, ο οποίος επέλεξε το Μαρόκο: «Το δοκίμασα (με την Ισπανία), αλλά δεν ένιωθα άνετα», δήλωσε ο νυν αρχηγός του Μαρόκου.

Αντίθετα, μια άλλη εμβληματική περίπτωση είναι αυτή του Λαμίν Γιαμάλ, του 18χρονου παγκόσμιου φαινομένου του ποδοσφαίρου που θα μπορούσε να είχε παίξει για το Μαρόκο, την χώρα καταγωγής του πατέρα του, αλλά επέλεξε την Ισπανία.

«Ξέρω ότι έλαβε ένα τηλεφώνημα από το Μαρόκο και ότι ήταν μια δύσκολη απόφαση για αυτόν. Προσπάθησα να παρουσιάσω στην οικογένεια το τρέχον και το μελλοντικό έργο που είχαμε μαζί του. Δούλεψε και κατάλαβε ότι ήθελε να εκπροσωπήσει την Ισπανία», δήλωσε στο AFP τον Απρίλιο του 2025 ο Φράνσις Ερνάντες, ο πρώην αθλητικός διευθυντής των ομάδων νέων της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία: ντεμπούτο με τη La Roja στα 16 και πρωταθλητής Ευρώπης μόλις στα 17.