Διακοπή στο Δανία-Φινλανδία, μετά την κατάρρευση του Έρικσεν

Την απόφαση για διακοπή του αγώνα ανάμεσα στη Δανία και τη Φινλανδία πήρε η UEFA μετά την κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν στον αγωνιστικό χώρο.

Είναι απολύτως δευτερεύον, αυτό που προέχει είναι η κατάσταση της υγείας του Κρίστιαν Έρικσεν, όμως η αναμέτρηση της Δανίας με την Φινλανδία δεν θα συνεχιστεί.

Αυτό αποφάσισε η UEFA που με επίσημη ανακοίνωση ενημέρωση για την διακοπή του παιχνιδιού λόγω αυτού του έκτακτου ιατρικού περιστατικού.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.

