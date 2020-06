«Δεν ήθελα κλείσει με αυτόν τον τρόπο ο κύκλος μου στην ΑΕΚ…»

View this post on Instagram

Κλείνει ακόμη ένας κύκλος μετα απο 2,5 χρονια θητείας στην ΑΕΚ. Δυόμιση χρόνια με επιτυχίες χαρές αλλά και λύπες. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Διοίκηση της ΑΕΚ για την Εμπιστοσύνη που μου έδειξε, όλους τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, αλλά και τα τεχνικά team με τα οποία συνεργάστηκα, όπως επίσης και όσους ήταν συνεχώς δίπλα μου μέσα και έξω από τα αποδυτήρια. Τελευταίο αφήνω τον κόσμο της ΑΕΚ που με έκανε να νιώσω σαν το σπίτι μου από την πρώτη στιγμή αλλά και που ήταν ο κύριος λόγος να αγαπήσω αυτό τον συλλογο. Σίγουρα δεν ήθελα να κλείσει με αυτόν τον τρόπο ο κύκλος μου στην ΑΕΚ, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται πάντα αυτό που θέλουμε. Εύχομαι Υγεία σε όλους και σας Ευχαριστώ για όλα. 🦘🦘🦘