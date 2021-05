Δεν ανησυχεί για ΑΠΟΕΛ η Πάφος: «Τερματίσαμε πρώτοι»!

Περίεργη ανάρτηση από τον επίσημο λογαριασμό της Πάφου στο Twitter, ο οποίος ανέφερε ότι η ομάδα «τερμάτισε» στην πρώτη θέση του β’ γκρουπ.

Συγκεκριμένα λίγες ώρες μετά τη νίκη επί της Δόξας που την επανέφερε στο +4 από τον ΑΠΟΕΛ, έγραψε: «Σε περίπτωση που το χάσατε, κερδίσαμε 2-1 με γκολ των Βα και Τόρες κι αυτό επιβεβαιώνει ότι τερματίζουμε πρώτοι στον όμιλο υποβιβασμού».

Με λίγα λόγια, αυτός που χειρίζεται τον λογαριασμό της ομάδας, είτε που δεν γνωρίζει ότι ο β’ όμιλος δεν ολοκληρώνεται στις 10 αγωνιστικές και εκκρεμούν ακόμη τέσσερις, είτε που δεν υπολογίζει καθόλου τον ΑΠΟΕΛ ο οποίος απέχει τέσσερις βαθμούς…

Αξίζει να σημειωθεί πως σε ερώτηση ενός (όχι Κύπριου) ακόλουθού της στο Twitter εάν «αυτό είναι καλό» η Πάφος απάντησε ως εξής: «Ναι δεν είναι κακό, αλλά έπρεπε να ήμασταν στο πρώτο γκρουπ, το χάσαμε για δύο βαθμούς».

In case you missed it we won, 2-1 Vá and Torres with the goal, this confirms that we finish top of the relegation group pic.twitter.com/YzBvNGxUCn

— Pafos FC (@pafosfcofficial) May 12, 2021