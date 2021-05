Δεν ακολούθησε τις οδηγίες για τα πέναλτι κι έπεφτε αλλού ο Ντε Χέα!

Ο Νταβίντ Ντε Χέα που τελευταία φορά έπιασε πέναλτι το 2016 στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παρά το … ραβασάκι που είχε στην πετσέτα του στην εστία για τον τρόπο με τον οποίο εκτελούν πέναλτι οι παίκτες του «κίτρινου υποβρυχίου», έκανε του κεφαλιού του.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ είχε διαβάσει πως ο Μόι Γκόμεθ εκτελεί στο κέντρο, έπεσε αριστερά και ο αντίπαλός του… πράγματι έστειλε τη μπάλα στο κέντρο.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας δεν έκανε αυτό που έπρεπε ούτε στο πέναλτι του Κοκλέν, ενώ, πήρε πρωτοβουλία και στην εκτέλεση του Πάου Τόρες, που όμως λίγο έλειψε να του βγει σε καλό.

Αυτό που δεν του είχαν σημειώσει, ήταν τα πέναλτι που εκτελεί ο Ρούλι, ο οποίος τελικά έδωσε και το τρόπαιο στην Βιγιαρεάλ.

Here are the details of De Gea written for the penalties. They weren’t enough. @SkySport #MUFC @GianluBagnu #UELfinal pic.twitter.com/VSQonEukNj

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) May 26, 2021