Champions League: Οι ομάδες που μπορούν να προκριθούν από αυτή την εβδομάδα

Την ευκαιρία να… κλειδώσουν από αυτή την εβδομάδα και την 4η αγωνιστική την πρόκριση στους «16» του Champions League έχουν επτά ομάδες.

Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να κερδίσουν για να προκριθούν από τώρα και να έχουν ήσυχο το… κεφάλι τους στις άλλες δύο αγωνιστικές.

Η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό και θέλει νίκη για να κάνει το 4/4 και να προκριθεί.

Το ίδιο συμβαίνει με την Μπάγερν Μονάχου που υποδέχεται την Σάλτσμπουργκ, κάτι που μπορεί να συμβεί και για τις Λίβερπουλ (κόντρα στην Αταλάντα), Τσέλσι (κόντρα στην Ρεν), Σεβίλλη (κόντρα στην Κράσνονταρ), Μπαρτσελόνα (κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου) και Γιουβέντους (κόντρα στην Φερεντσβάρος).

Μάλιστα, αν προσέξει κανείς οι Τσέλσι και Σεβίλλη είναι από τον ίδιο όμιλο και μπορούν να καθαρίσουν από τώρα, όπως και οι Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους.

Teams who will directly qualify for knockout stages if they win this weekend:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester city

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

🇪🇸 Seville

🇪🇸 Barcelona

🇩🇪 Bayern Munich

🇮🇹 Juventus#UCL

— RouteOneFootball (@Route1futbol) November 23, 2020