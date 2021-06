BINTEO: Συνεχάρη τον Μπενζεμά ο Ρονάλντο, αντάλλαξαν φανέλες στο ημίχρονο

Ωραίες στιγμές μεταξύ των πρώην συμπαικτών στο Πορτογαλία-Γαλλία.

Κριστιάνο Ρονάλντο και Καρίμ Μπενζεμά, οι οποίοι συνυπήρξαν για εννέα χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης, τέθηκαν αντιμέτωποι στο μεγάλο παιχνίδι του έκτου ομίλου και ήταν μάλιστα οι σκόρερ των δύο γκολ, αμφότερα από εκτέλεση πέναλτι.

Μάλιστα, μετά το γκολ του Γάλλου φορ, ο Πορτογάλος τον συνεχάρη, ενώ με το τέλος του ημιχρόνου, οι δυο τους αγκαλιάστηκαν και ακολούθως πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια αντάλλαξαν φανέλες!

Δείτε τα βίντεο…

Cristiano happy for Benzema after he scored!

pic.twitter.com/jWl7AAzvhW

— Real Madrid Analysis (@rmdanalysis) June 23, 2021