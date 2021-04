Βίντεο με πλάνα από την εξέλιξη των έργων στο νέο γήπεδο Λεμεσού στο Κολόσσι δημοσίευσε ο Απόλλωνας.

Όπως βλέπετε το γήπεδο ξεκίνησε να παίρνει μορφή και οι εμπλεκόμενοι εκφράζουν την αισιοδοξία τους πως θα παραδοθεί βάσει προγράμματος τον Μάιο του 2022.

Δείτε το βίντεο του Απόλλωνα:

🏗🏟 Building the foundation for the new era!#ApollonFC #NewStadium #LimassolArena #NewEra pic.twitter.com/j7q8gh6UXV

— Apollon FC (@APOLLONOFFICIAL) April 2, 2021