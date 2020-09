BINTEO: Ο Μέσι πανηγύρισε με στυλ… Σουάρες για να τον τιμήσει

Οι Λιονέλ Μέσι και Λουίς Σουάρες είχαν δημιουργήσει ένα αχτύπητο δίδυμο στη Μπαρτσελόνα και για μια εξαετία ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον. Φέτος, ο Ουρουγουανός ήταν εκτός πλάνων του Ρόναλντ Κούμαν και κατέληξε στην Ατλέτικο Μαδρίτης, με τον Αργεντινό να παίρνει θέση μάλιστα για τη μετακίνηση του Ουρουγουανού στο Instagram και τον ίδιο να του απαντάει.

Στον αγώνα της Μπαρτσελόνα με τη Βιγιαρεάλ, όπου οι Καταλανοί επικράτησαν με 4-0 στο “Καμπ Νου”, ο Μέσι σκόραρε από την άσπρη βούλα του πέναλτι πανηγύρισε όπως συνηθίζει ο Σουάρες (πέτυχε δυο γκολ στο ντεμπούτο του με τους ροχιμπλάνκος), θέλοντας να τον τιμήσει και να του δείξει πως μπορεί να είναι πλέον σε αντίπαλα στρατόπεδα, αλλά η σχέση τους παραμένει κάτι παραπάνω από στενή.

🗣[@gerardromero] | Leo Messi’s celebration today was dedicated to his friend Luis Suarez, who also celebrates the same way. pic.twitter.com/vQZhW7LFo0

— BarçaTimes (@BarcaTimes) September 27, 2020