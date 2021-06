Γκολ που πιθανότατα να τη βάλει ξανά στη διεκδίκηση βαθμολογικού κέρδους βρήκε η Πορτογαλία στο 67′ του αγώνα με τη Γερμανία.

Χάρη σε τέρμα του Ζότα οι Ίβηρες μείωσαν σε 4-2 και αναπτέρωσαν τις ελπίδες τους, επιδιώκοντας πλέον να βρουν ακόμη ένα γκολ για να κάνουν το φινάλε του αγώνα… θρίλερ.

Ronaldo keeps alive with an assist to Diogo Jota, two for Portugal.

____________#PORGER pic.twitter.com/Hf3J37O0dk

