Χάρη σε γκολ του Ραχίμ Στέρλινγκ στο 57ο λεπτό έπειτα από έξοχη κάθετη πάσα του Φίλιπς, η Αγγλία άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι με την Κροατία, εξαργυρώνοντας την υπεροχή της.

Δείτε το 1-0:

STERLING GIVES ENGLAND THE LEAD pic.twitter.com/Iw2ksHjuYR

Sterling scores his first goal in a major tournament for England. 🔥pic.twitter.com/jpvmcKpDWa

— Stan (@FutbolStan_) June 13, 2021