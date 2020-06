BINTEO: Κραύγαζε από τους πόντους ο Λένο, άκουσε φωνές ο Μοπέ

«Συναγερμός» στο στρατόπεδο της Άρσεναλ, καθώς ο Μπερντ Λένο αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με την Μπράιτον για την 30ή αγωνιστική της Premier League. Ο Γερμανός τερματοφύλακας συγκρούστηκε στον αέρα με τον επιθετικό των γηπεδούχων, Νιλ Μοπέ, με αποτέλεσμα να πέσει άτσαλα στο έδαφος.

“He had the right to go for it” yeah mate why not just jump into the goalkeeper after seeing him catch the ball…#AFC #Leno pic.twitter.com/bMxvGNqckO

— Sam Marley (@SamMarleyxxx) June 20, 2020