BINTEO: Ισοφάρισε o Λεβαντόφσκι, έχασε πέναλτι η Ισπανία!

Χάρη σε γκολ του Λεβαντόφσκι με κεφαλιά στο 54ο λεπτό, η Πολωνία έφερε στα ίσα (1-1) το ματς με την Ισπανία.

Tρία λεπτά αργότερα οι Ισπανοί είχαν τεράστια ευκαιρία να απαντήσουν άμεσα, όμως η εκτέλεση πέναλτι του Μορένο κατέληξε στο δοκάρι και ο Μοράτα στην επαναφορά σούταρε έξω!

Δείτε τα βίντεο…

Το γκολ του Λεβαντόφσκι:

Lewandowski with the header levels it for Poland against Spain.

___________#ESPPOL pic.twitter.com/vYuCGwe0uZ

— Prime. (@TrashTalkMVP) June 19, 2021